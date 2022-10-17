Ходаковский о ситуации на Херсонщине: Предотвратили танковый прорыв ценой потерь

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что происходит на фронтах на херсонском и угледарском направлениях.

Бывший командир донецкой "Альфы" отметил, что у ВСУ есть повод гордиться, что развеяли миф о непобедимости российской армии. При этом он уверен, что причины для гордости у "украинских вояк" нет.

"Можно выиграть бой, но проиграть сражение, и как бы нам ни хотелось вломить им быстро и навсегда — наша задача выиграть войну, а для этого мы сами должны были развеять миф о нашей непобедимости", — написал Ходаковский в своём микроблоге.

Комбат "Востока" подчеркнул, что противостояние РФ и Украины это "игра в долгую".

"Да, сейчас противник удерживает инициативу. Позавчера на херсонском направлении ребята из сорок пятой бригады ВДВ предотвратили ценой потерь танковый прорыв, на угледарском направлении напряжённо, да и мало, про какой участок можно сказать, что наблюдается затишье", — описал ситуацию на фронтах военачальник.

Ходаковский уверен, что частные победы ВСУ — залог глобальной Победы ВС РФ.

Ранее Александр Ходаковский высказался о трагедии на белгородском полигоне.