Фельдшер Панченко: расправы над мирными жителями устраивают "зомби-солдаты" ВСУ

Самое страшное, что делают "солдаты-зомби" ВСУ — расправляются над мирными жителями и "зачищают" города, в которых остались только гражданские люди, заявил участник спецоперации, военный фельдшер Андрей Панченко.

По его словам, зверствуют такие подразделения, не разбираясь, кто перед ними.

"У нас не остаётся иного выхода, как побеждать и при этом быть милосердными победителями. Чтобы прекратить это всё, нам нужно победить, и чтобы сохранить как можно больше жизней, нам нужно идти только вперёд", — пояснил Панченко в эфире "Царьграда".

Он подчеркнул, что ВСУшники при зачистке действуют "как зомби" и не жалеют никого. Украинским националистам задолго до начала спецоперации внушали ненависть к России и жителям Донбасса.