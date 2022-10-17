Военкор Котенок: "Нацисты в шоке от господства "Герани-2"

Украинская ПВО не состоянии справиться с дронами "Герань-2", заявил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, удары по критической инфраструктуре на территории Незалежной повергли Киев в "шок".

Как подчеркнул военкор, украинские военные не понимают, как противостоять таким "прилётам".

"Украинские националисты ведут шквальный огонь по дронам в небе над Киевом. Они в шоке от господства "Герани" в воздухе и от беспомощности ПВО", — заявил Котенок.

Ранее стало известно, что из-за удара БПЛА в Киеве загорелось здание нацкомпании "Укрэнерго". Украинские СМИ сообщили, что повреждён пульт управления.