WarGonzo: иностранцы в Николаеве готовят штурм Херсона

На южном фронте ситуация местами критическая, но не безнадёжная. Однако украинская армия, очевидно, не оставляет планов пойти прямо на Херсон. Об этом пишет военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на данные из надёжных источников.

Репортёр сообщает, что боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) под руководством натовских кураторов планируют навалиться на фронт ещё большими силами и попробовать прорваться к городу несколькими десятками небольших и мобильных групп на джипах. В группе будет примерно от 5 до 10 машин.

С этой целью противник продолжает скапливать серьёзные по количеству личного состава и лёгкого транспорта силы в Николаеве и его окрестностях, местные жители отмечают прибытие к фронту большого количества иностранцев, заметил военкор в своём Telegram-канале.

Он пообещал поделиться подробностями от своих источников в течение дня.