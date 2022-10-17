Ходаковский: мы должны развеять миф о своей непобедимости, чтобы одержать победу

Успехи одной стороны в ходе военной спецоперации на Украине не говорят о скором поражении другой. Об этом заявил командир бригады "Восток" Александр Ходаковский.

Он сравнил боевые действия со спортом и отметил, что мышцы начинают расти только при больших физических нагрузках, но сначала выходит лишняя вода. Когда Киев говорит о том, что ВСУ "развеяли миф о непобедимости" российской армии, для этого есть только повод, но не причина, подчеркнул Ходаковский.

"Наша задача выиграть, а для этого мы сами должны были развеять миф о нашей непобедимости. В который раз повторю: наша игра — вдолгую", — заявил комбат в своём Telegram-канале.

На данный момент украинские войска удерживают инициативу. Бои идут на Херсонском, на Угледарском направлениях, отметил Ходаковский.

"И снова скажу: они сами не понимают, что их частные победы — это средство для нашей глобальной Победы", — сделал вывод комбат.