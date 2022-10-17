19FortyFive: величайший враг армии США — она сама

В армии США наблюдается недокомплект личного состава. По данным экспертов, 77% новобранцев негодны к военной службе, а контрактники покидают военные части. Безопасность страны находится под угрозой.

Как пишет в издании 19FortyFive старший научный сотрудник AEI Маккензи Иглен,

у США много врагов. Дескать, нужно всегда помнить о России, Китае, Иране, Северной Корее — вот только воевать с ними ещё надо суметь. Почему? Из-за того, что у Пентагона сегодня основная проблема — это нехватка личного состава армии для обеспечения защиты нации.

Так, например, армия США на 25% не достигла целевых показателей по набору новых солдат. Проблемы на этом этапе влекут за собой кризис сохранения достаточного количества солдат на долговременных контрактах. Поскольку нет свежих контрактников, на старослужащих возлагаются дополнительные задачи, которые могли бы взять на себя новобранцы.

В итоге "перегруженные" солдаты решают, что они никогда не смогут сделать "больше с меньшими затратами", и разрывают контракт. По словам сенатора Тома Тиллиса, весь процесс набора новичков в армию "свидетельствует о том, что дело идёт в неправильном направлении".

В последние годы резко упал престиж армейской службы. Искать проблему нужно в Вашингтоне, а не списывать всё на пандемию COVID-19 и карантин, поток негативных отзывов в прессе или же на усиление конкуренции со стороны более высокооплачиваемого частного сектора.

По словам одного высокопоставленного чиновника из Министерства обороны, в настоящее время в США в деле армейского набора "действуют стандарты почти 1990-х годов", которые ориентированы на три телеканала, и слыхом не слыхивали про соцсети.

Эксперт считает: государству нужно пересматривать всю концепцию военной службы в Америке, установить причины резкого спада интереса молодёжи к контрактной службе в армии и принять меры, чтобы справиться с кризисом в наборе в вооружённые силы.