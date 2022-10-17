WarGonzo: британские разведчики занервничали из-за прекращения потока информации

Британские разведчики и кураторы занервничали, так как информаторы из Херсона перестали передавать им данные, касающиеся локаций и перемещений российских войск. Об этом пишет военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.

"Сливы" на ту сторону прекратились, конечно, не совсем, однако поток информации заметно уменьшился, добавил репортёр.

По его словам, можно положительно оценить работу спецслужб России, особенно первой.

"На внутренней, теперь уже российской территории, их полномочия значительно расширились, и появился результат. Будем надеяться, что стабильный", — заключил военкор.