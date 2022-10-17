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РФ пресекла попытку ВСУ прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ пресекли попытку украинских подразделений прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении. 

Российские бойцы остановили боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) у населённого пункта Брускинское (Херсонская область), сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Уничтожено более 100 украинских военнослужащих", — пояснили представители ведомства.

Отмечается, что армия РФ также поразила 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей, которые принадлежали ВСУ.

Ранее беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из Ирана нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины на территории Николаевской области. Кроме того, дроны-камикадзе Shahed-136 ("Герань-2") были замечены в местах дислокации личного состава украинской армии.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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