РФ пресекла попытку ВСУ прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении

Вооружённые силы РФ пресекли попытку украинских подразделений прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении.

Российские бойцы остановили боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) у населённого пункта Брускинское (Херсонская область), сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Уничтожено более 100 украинских военнослужащих", — пояснили представители ведомства.

Отмечается, что армия РФ также поразила 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей, которые принадлежали ВСУ.

Ранее беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из Ирана нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины на территории Николаевской области. Кроме того, дроны-камикадзе Shahed-136 ("Герань-2") были замечены в местах дислокации личного состава украинской армии.