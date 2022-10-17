В понедельник, 17 октября, ВС РФ ракетными ударами разрушили в Днепропетровской области объекты энергоинфраструктуры.

Администрация города просит местное население пореже пользоваться электричеством.

"Снова удар по энергетической инфраструктуре, в Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС", — сообщает местный "гауляйтер" Валентин Резниченко.

Первым ударом российская армия поразила объект энергетической инфраструктуры в Вольногорском районе.

Резниченко призвал всех граждан беречь электроэнергию в пиковые часы потребления.

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