Военные и энергетические объекты Украины вновь подверглись атакам БПЛА "Герань-2" утром 17 октября.
Один из дронов, летящий на Киевом, пытались сбить в том числе при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Однако попытка украинского военного осуществить такой замысел провалилась, пишет "Военное обозрение". Ракета не попала в цель и пролетела мимо барражирующего боеприпаса.
Издание отмечает, что подобные действия создают угрозу для жилых застроек и гражданского населения. Ракета, не попав в дрон, могла, пролетев какое-то расстояние, поразить скопление людей или жилой дом.
Угроза для мирных людей была бы создана и в том случае, если бы ракете удалось попасть в цель. Поражение летящего на низкой высоте беспилотника с десятками килограммов взрывчатого вещества вызвало бы мощный взрыв и привело бы к разрушениям.
"Похоже, что использовавшего переносной зенитный ракетный комплекс этот факт мало заботил", — комментирует источник.
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