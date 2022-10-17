ВСУ попытались сбить БПЛА "Герань-2" ВС РФ над жилым кварталом Киева из ПЗРК

Военные и энергетические объекты Украины вновь подверглись атакам БПЛА "Герань-2" утром 17 октября.

Один из дронов, летящий на Киевом, пытались сбить в том числе при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Однако попытка украинского военного осуществить такой замысел провалилась, пишет "Военное обозрение". Ракета не попала в цель и пролетела мимо барражирующего боеприпаса.

Издание отмечает, что подобные действия создают угрозу для жилых застроек и гражданского населения. Ракета, не попав в дрон, могла, пролетев какое-то расстояние, поразить скопление людей или жилой дом.

Угроза для мирных людей была бы создана и в том случае, если бы ракете удалось попасть в цель. Поражение летящего на низкой высоте беспилотника с десятками килограммов взрывчатого вещества вызвало бы мощный взрыв и привело бы к разрушениям.

"Похоже, что использовавшего переносной зенитный ракетный комплекс этот факт мало заботил", — комментирует источник.