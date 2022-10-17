Подоляка заявил, что ПВО Киева бессильна против БПЛА "Герань-2" ВС РФ

Утром 17 октября беспилотники "Герань-2" ВС РФ поразили объекты инфраструктуры Киева. Украина не смогла противостоять ударам с помощью ПВО. Журналист и военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал ситуацию.

Он напомнил, что недавно киевские власти хвалились "антидроновым куполом", созданным при поддержке Запада. На практике Киев пытался защищаться стрелковым оружием.

Подоляка отметил, что "Герани" не оставляют инфракрасное излучение, по которому работают большинство ПВО.

"Это не реактивный двигатель. Соответственно, скорость низкая, и её очень трудно засечь и сбить", — объяснил журналист.

Блогер отметил ствольную артиллерию, которая может сбивать иранские дроны. Однако Киев ею не располагает, поскольку она задействована на передовой.