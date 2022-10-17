Юрист Воробьёв: мобилизованных не могут заставить покупать экипировку

Частичная мобилизация в Москве завершена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам юриста Василия Воробьёва, мобилизованных не имеют права заставлять покупать экипировку за собственные средства, так как Министерство обороны РФ полностью обеспечивает призывников.

"Человеку обязаны выдать определённый комплект формы, нательное бельё и прочее. Соответственно, формально человек не должен ничего закупать", — отмечает юрист в беседе с Москвой 24.

Если подобное фиксируется в воинских частях, то гражданин имеет право обратиться непосредственно к командиру ВЧ с жалобой, подчеркнул Воробьёв.

"Военный комиссар занимается непосредственно мобилизацией, надзирает за определенной территорией. Когда человек уже мобилизован, то есть когда вопрос уже по поводу формы встаёт, он уже переходит в командование определённой воинской части. То есть можно обращаться к руководству воинской части", — заключил юрист.