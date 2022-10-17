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Визингр заявил, что над БПЛА Shahed-136 из Ирана перестали смеяться

Силовые структуры

После успешного выполнения боевых задач дронами-камикадзе на Украине, над иранскими беспилотниками перестали смеяться, считает эксперт по безопасности Лукаш Визингр. Публикация об этом появилась в lidovky.cz.

Визингр заявил, что над БПЛА Shahed-136 из Ирана перестали смеяться

Визингр отметил не только наносимый боеприпасами материальный ущерб, но и психологическую атаку на противника. По его мнению, такие дроны можно назвать "крылатыми ракетами для бедных", поскольку их производство не требует больших затрат.

"Их трудно сбивать, потому что они летают низко и относительно медленно. Что парадоксально, для большинства современных средств ПВО это проблема. Кроме того, их у россиян по-настоящему много. Вероятно, около 2400", — сказал Визингр.

Ранее, по его словам, на западе высмеивали иранские военные технологии, отмечая отсутствие у страны ресурсов для создания по-настоящему опасного оружия. Однако "Шахиды" гениально просты и выполняют свои боевые задачи, несмотря на чересчур шумную работу.

Эксперт добавил, что российские войска применяют версию Shahed-136 под собственным названием "Герань-2”. Дрон, из-за отсутствия камер, способен поражать только статические цели.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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