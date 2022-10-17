Глава Винницкой ОВА Борзов заявил о ракетном ударе по критической инфраструктуре

Продолжается нанесение ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Сегодня утром, 17 октября, во многих регионах страны сообщили о включении сирен воздушной тревоги. Беспилотники "Герань-2" атаковали объекты в центре Киева. Также сообщалось о том, что ВС РФ выпустили 16 ракет с акватории Каспийского моря.

Днём стало известно о мощных взрывах, прогремевших в Виннице. По данным военкоров "Русской весны", на поражённых объектах возникли сильные пожары. Попадание по объекту критической инфраструктуры подтвердили и власти Винницкой области. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Прилёты зафиксированы и во Львовской области Украины. В настоящее время частично обесточены Хмельницкая и Ровенская области, а также город Львов.