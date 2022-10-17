Ищенко: у армии РФ достаточно беспилотников для проведения спецоперации

Политолог Ростислав Ищенко рассказал о количестве боеприпасов и дронов Вооружённых сил Российской Федерации.

"У нас нет проблем ни с запасами, ни с воспроизводством. Мы получили возможность штамповать тысячами дешёвые иранские дроны, которые не могут полностью заменить крылатую ракету, но сопоставимы по нанесению ущерба", — сказал эксперт, слова которого приводит "Военное дело".

По информации специалиста, эти БПЛА солдаты применяют в открытой местности. Дроны атакуют эшелоны с техникой, ликвидируют оружие и живую силу, подчеркнул собеседник издания.

Вместе с этим Ищенко заявил, что Тегеран даже при серьёзных проблемах с развитием технологий разработал полезные для армий беспилотники. Специалисты регулярно повышают точность оружия, добавил политолог.

Ранее сообщалось об ударах БПЛА по инфраструктуре в Киеве. Из-за этого в центре города власти перекрыли движение транспорта.