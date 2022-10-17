Евросоюз введёт "жёсткие" санкции против Тегерана, если поставка Москве вооружения Ирана будет официально доказана.
Это заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Он подчеркнул, что санкции ЕС "не ограничатся внесением в чёрный список некоторых лиц".
Глава евродипломатии Жозеп Боррель также отметил, что "будет искать конкретные доказательства" поставок воооружения РФ Ираном. Глава датского МИД Йеппе Кофод тоже призвал к "жёсткой реакции" на применение иранских БПЛА в спецоперации.
При этом Кремль и Тегеран официально не подтверждали информацию о наличии контрактов на поставки беспилотников и ракет в Россию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.