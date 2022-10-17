ЕС введёт "жёсткие" санкции против Ирана, если поставка дронов РФ будет доказана

Евросоюз введёт "жёсткие" санкции против Тегерана, если поставка Москве вооружения Ирана будет официально доказана.

Это заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Он подчеркнул, что санкции ЕС "не ограничатся внесением в чёрный список некоторых лиц".

Глава евродипломатии Жозеп Боррель также отметил, что "будет искать конкретные доказательства" поставок воооружения РФ Ираном. Глава датского МИД Йеппе Кофод тоже призвал к "жёсткой реакции" на применение иранских БПЛА в спецоперации.

При этом Кремль и Тегеран официально не подтверждали информацию о наличии контрактов на поставки беспилотников и ракет в Россию.