Пинчук: перестаньте верить в миф "о злых нациках", поработивших украинцев

Военнослужащие Украины ничем не отличаются в жестокости от боевиков нацбатов.

Об этом сообщил экс-глава МГБ ДНР, один из лидеров "Союза добровольцев Донбасса" Андрей Пинчук.

По его словам, украинские солдаты ВСУ совершают такие же жуткие расправы над мирными жителями, как и нацисты.

"Ничем не отличаются. Это рудиментарное представление о том, что есть какие-то злые националисты и весь остальной украинский народ, который поработили нацики, и который просто не может никак привести себя в порядок. Это неправда", — в эфире интернет-канала "Вольная улица" заявил эксперт.

Он подчеркнул, что, например, у "Азова"* нет тяжёлого вооружения, которыми обстреливаются города, но обстрелы идут, а значит, это обстреливают "милые" всушники.

"И пытки наших военнослужащих, убийство мирного населения — это далеко не прерогатива "Азова"*. Поэтому никакой разницы не вижу", — подытожил Пинчук.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.