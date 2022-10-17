ВС РФ поразили инфраструктурные объекты ВСУ в Одесской области

Сегодня сирены воздушной тревоги практически не смолкают над Украиной. Удары наносятся при помощи авиации, ракет, дронов по различным объектам противника.

По данным «Военного обозрения», несколько дронов-камикадзе работают по целям в Одесской области, противовоздушная оборона пытается их перехватить. Удары наносятся по инфраструктурным объектам, над которыми наблюдаются столбы дыма. Сегодня в регионе по целям также работали многоцелевые истребители ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что после эффективного применения на Украине барражирующих боеприпасов на Западе перестали смеяться над иранскими дронами Shahed-136.