Сегодня сирены воздушной тревоги практически не смолкают над Украиной. Удары наносятся при помощи авиации, ракет, дронов по различным объектам противника.
По данным «Военного обозрения», несколько дронов-камикадзе работают по целям в Одесской области, противовоздушная оборона пытается их перехватить. Удары наносятся по инфраструктурным объектам, над которыми наблюдаются столбы дыма. Сегодня в регионе по целям также работали многоцелевые истребители ВКС РФ.
Ранее сообщалось, что после эффективного применения на Украине барражирующих боеприпасов на Западе перестали смеяться над иранскими дронами Shahed-136.
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