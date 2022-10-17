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Леонков: ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины по особому алгоритму

Силовые структуры

Атаки на украинские диспетчерские центры привели к веерному отключению электроэнергии в центре и на севере страны. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, продолжающееся больше недели поражение инфраструктуры ведётся по определённому алгоритму, позволяющему разрушать чувствительную энергосистему, которую ВСУ используют для ведения боёв.

Леонков: ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины по особому алгоритму

Удары наносятся "бережно" во избежание повреждения атомных электростанций, что могло бы вызвать катастрофу.

"В самой энергосистеме Украины есть особенность — атомные станции напрямую зависят от работоспособности других участников энергосистемы, прежде всего тепловых электростанций и подстанций, которые распределяют потоки электроэнергии. Поэтому мы идём по такой методике, чтобы не довести до катастрофы совсем иного масштаба. Всё делается грамотно", — отметил он.

Офис "Укроэнерго" выбран для нанесения удара "Геранями-2" неслучайно: здесь в централизованном порядке ведётся распределение потоков электроэнергии. Украина, по словам Леонкова, не сможет бесконечно заниматься восстановлением повреждённых объектов, поскольку ремонтные средства, которые делались ещё в СССР, имеются в стране в ограниченном количестве.

"Быстро найти замену из тех же стран НАТО будет сложно или практически невозможно. Поэтому удары наносятся иногда и повторно по объектам", — подчеркнул он в беседе с "МК".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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