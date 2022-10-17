Леонков: ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины по особому алгоритму

Атаки на украинские диспетчерские центры привели к веерному отключению электроэнергии в центре и на севере страны. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, продолжающееся больше недели поражение инфраструктуры ведётся по определённому алгоритму, позволяющему разрушать чувствительную энергосистему, которую ВСУ используют для ведения боёв.

Удары наносятся "бережно" во избежание повреждения атомных электростанций, что могло бы вызвать катастрофу.

"В самой энергосистеме Украины есть особенность — атомные станции напрямую зависят от работоспособности других участников энергосистемы, прежде всего тепловых электростанций и подстанций, которые распределяют потоки электроэнергии. Поэтому мы идём по такой методике, чтобы не довести до катастрофы совсем иного масштаба. Всё делается грамотно", — отметил он.

Офис "Укроэнерго" выбран для нанесения удара "Геранями-2" неслучайно: здесь в централизованном порядке ведётся распределение потоков электроэнергии. Украина, по словам Леонкова, не сможет бесконечно заниматься восстановлением повреждённых объектов, поскольку ремонтные средства, которые делались ещё в СССР, имеются в стране в ограниченном количестве.

"Быстро найти замену из тех же стран НАТО будет сложно или практически невозможно. Поэтому удары наносятся иногда и повторно по объектам", — подчеркнул он в беседе с "МК".