Вечером 17 октября в Черниговской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Андрея Руденко.
"В Одессу в гости прилетели "Герани-2", — в частности, пишет военкор.
Также сообщается о "прилётах" в районе аэропорта "Борисполь" и населённого пункта Бровары — восточного города-спутника Киева. В Киеве уже четвёртый раз за день объявлена воздушная тревога.
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