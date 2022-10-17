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Вечером 17 октября в Черниговской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Андрея Руденко.

"В Одессу в гости прилетели "Герани-2", — в частности, пишет военкор.

Также сообщается о "прилётах" в районе аэропорта "Борисполь" и населённого пункта Бровары — восточного города-спутника Киева. В Киеве уже четвёртый раз за день объявлена воздушная тревога.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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