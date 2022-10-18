Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток

Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую. Об этом они сами рассказали в беседе с РИА Новости.

По словам бойца вооружённых сил Украины (ВСУ) из Черкасской области, их привезли в три часа ночи, а российские войска зашли уже в три часа дня. Варианта бежать не было, да и некуда, добавил он.

Пленные также заявили, что готовили к боевым действиям их поверхностно, только немного погоняв по полигону.

Другой пленный солдат ВСУ также рассказал, что повоевать успел меньше суток. Вскоре после того как их бросили на позиции, начался обстрел из танков и миномётов. На фронте он провёл примерно полдня.