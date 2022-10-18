Российское командование перебрасывает в Белоруссию военные подразделения, которые через месяц отправятся на Киев, заявил Алексей Арестович.
Советник главы администрации президента Украины отметил, что пока группировка выполняет роль резерва.
"Они (командование ВС РФ. — Прим. ред.) создают эту группировку для угрозы Киеву, и при определенных условиях могут бросить её в бой", — уточнил украинский пропагандист.
Он предположил, что атака, которая начнётся "в конце ноября или в декабре", доставит много проблем ВСУ.
Накануне стало известно, что граждане КНР прислушались к рекомендациям МИД Китая и начали покидать Украину.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Одесской области продолжается нанесение ударов по инфраструктурным объектам.