Арестович: группировка ВС РФ из Белоруссии в декабре пойдёт на Киев

Российское командование перебрасывает в Белоруссию военные подразделения, которые через месяц отправятся на Киев, заявил Алексей Арестович.

Советник главы администрации президента Украины отметил, что пока группировка выполняет роль резерва.

"Они (командование ВС РФ. — Прим. ред.) создают эту группировку для угрозы Киеву, и при определенных условиях могут бросить её в бой", — уточнил украинский пропагандист.

Он предположил, что атака, которая начнётся "в конце ноября или в декабре", доставит много проблем ВСУ.

Накануне стало известно, что граждане КНР прислушались к рекомендациям МИД Китая и начали покидать Украину.