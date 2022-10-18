Вашингтон планирует поставить Киеву первые системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS уже в ближайшие недели, заявил высокопоставленный представитель Пентагона во время пресс-конференции.
По его словам, США уже предоставили украинской армии большое количество разных средств защиты. Он отметил, что ранее Киев получил от американских властей переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.
"Постараемся направить первые NASAMS в следующие несколько недель", — уточнил сотрудник Минобороны США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Одесской области продолжается нанесение ударов по инфраструктурным объектам.