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Пентагон: США планируют передать Киеву системы ПВО NASAMS в ближайшие недели

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Вашингтон планирует поставить Киеву первые системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS уже в ближайшие недели, заявил высокопоставленный представитель Пентагона во время пресс-конференции.

По его словам, США уже предоставили украинской армии большое количество разных средств защиты. Он отметил, что ранее Киев получил от американских властей переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

"Постараемся направить первые NASAMS в следующие несколько недель", — уточнил сотрудник Минобороны США.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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