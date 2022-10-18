БПЛА "Герань-2" нанесли новые удары по Киеву, атакован аэропорт "Борисполь"

ВКС РФ нанесли новый удар барражирующими боеприпасами "Герань-2" по Киевской области. Атакован аэропорт "Борисполь" и объекты инфраструктуры в Броварах.

Рано утром 18 октября жители украинской столицы сообщили о налёте российских дронов-камикадзе. Как рассказывают киевляне в соцсетях, вслед за звуком пролёта БПЛА раздались громкие взрывы в районе аэропорта "Борисполь" и населённого пункта Бровары — восточного города-спутника Киева.

Судя по распространяемым в украинских Telegram-каналах видео, солдаты киевской теробороны вновь пытались сбить дроны из стрелкового оружия, но безуспешно.

Накануне "Герани" нанесли удар по зданию национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве.