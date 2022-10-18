Мэр Кривого Рога: в северной части города прогремели взрывы

В северной части Кривого Рога прогремели несколько взрывов, заявил руководитель города Александр Вилкул.

Он порекомендовал жителям срочно спуститься в укрытия.

"Кривой Рог. Взрывы в северной части", — отметил мэр.

Утром 18 октября воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской и Полтавской областях Украины.

Ранее информацию о взрывах в Кривом Роге распространили пользователи соцсетей. По их словам, над местом ЧП поднимается облако дыма.