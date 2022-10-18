В северной части Кривого Рога прогремели несколько взрывов, заявил руководитель города Александр Вилкул.
Он порекомендовал жителям срочно спуститься в укрытия.
"Кривой Рог. Взрывы в северной части", — отметил мэр.
Утром 18 октября воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской и Полтавской областях Украины.
Ранее информацию о взрывах в Кривом Роге распространили пользователи соцсетей. По их словам, над местом ЧП поднимается облако дыма.
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В Одесской области продолжается нанесение ударов по инфраструктурным объектам.