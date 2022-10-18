В Днепропетровске с утра 18 октября слышны мощные взрывы.
Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил журналист Сергей Колясников.
"Сигналки сработали по всему городу. Укропаблики сразу написали про работу ПВО", — в частности, пишет публицист.
В Днепропетровске прозвучало два мощных взрыва, над городом поднимаются столбы дыма, подтверждает издание "Русская Весна".
Ранее была информация о полете ракет Х-101 над Днепропетровской областью, пишут военкоры портала.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.