Марочко: Киев направил в зону активных боевых действий мобилизованных украинцев

Очередное пополнение для Вооружённых сил Украины (ВСУ) прибыло к населённому пункту Часов Яр. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, мобилизованные граждане будут помогать украинским боевикам выполнять задачи возле Артёмовска и Соледара. Он отметил, что Киев перебросил подкрепление на это направление в связи с критическими потерями в личном составе ВСУ.

"Вышестоящее командование Украины приняло решение отправить в зону активных боевых действий военнослужащих из числа мобилизованных граждан", — уточнил Марочко.

Как пояснил офицер, 15 октября украинские резервисты приехали в 169-й учебный центр "Десна", однако уже через несколько дней их доставили в Часов Яр.

Ранее Марочко заявил, что киевский режим перебрасывает силы под Артёмовск на фоне наступательной операции Вооружённых сил России.