Очередное пополнение для Вооружённых сил Украины (ВСУ) прибыло к населённому пункту Часов Яр. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, мобилизованные граждане будут помогать украинским боевикам выполнять задачи возле Артёмовска и Соледара. Он отметил, что Киев перебросил подкрепление на это направление в связи с критическими потерями в личном составе ВСУ.
"Вышестоящее командование Украины приняло решение отправить в зону активных боевых действий военнослужащих из числа мобилизованных граждан", — уточнил Марочко.
Как пояснил офицер, 15 октября украинские резервисты приехали в 169-й учебный центр "Десна", однако уже через несколько дней их доставили в Часов Яр.
Ранее Марочко заявил, что киевский режим перебрасывает силы под Артёмовск на фоне наступательной операции Вооружённых сил России.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.