Украина готовится к блэкауту: ракетными ударами остановлено сразу несколько ТЭЦ

Российские ракетные удары утром 18 октября достигли своих целей. ТЭЦ в нескольких украинских городах выведены из строя, сообщил военкор Евгений Поддубный.

По словам репортёра, горят теплоэлектроцентрали в Киеве, Днепропетровске и Житомире. Местные жители сообщают, что во многих населённых пунктах отсутствует электроснабжение.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал в собственном Telegram-канале, что ракетами атакована энергетическая инфраструктура города и посоветовал жителям запасаться питьевой и технической водой, а также зарядить гаджеты.

Ранее сообщалось, что барражирующие боеприпасы "Герань-2" ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь" в украинской столице.