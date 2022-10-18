Российские ракетные удары утром 18 октября достигли своих целей. ТЭЦ в нескольких украинских городах выведены из строя, сообщил военкор Евгений Поддубный.
По словам репортёра, горят теплоэлектроцентрали в Киеве, Днепропетровске и Житомире. Местные жители сообщают, что во многих населённых пунктах отсутствует электроснабжение.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал в собственном Telegram-канале, что ракетами атакована энергетическая инфраструктура города и посоветовал жителям запасаться питьевой и технической водой, а также зарядить гаджеты.
Ранее сообщалось, что барражирующие боеприпасы "Герань-2" ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь" в украинской столице.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.