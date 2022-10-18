Леонтьев: украинские военные пытались ударить по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом сообщил руководитель районной администрации Владимир Леонтьев.

В интервью РИА Новости он отметил, что украинские боевики использовали американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS во время атаки. По его словам, система противовоздушной обороны России смогла перехватить все ракеты, принадлежащие ВСУ.

"Была попытка нанести ракетный удар по ГЭС из HIMARS", — подтвердил Леонтьев.

Кроме того, он подчеркнул: общее количество обстрелов Каховского района со стороны украинских подразделений сократилось в последние дни.

Ранее представитель Росгвардии заявил, что российские бойцы выстроили мощную линию эшелонированной обороны на левом берегу Каховского водохранилища.