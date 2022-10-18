Безсонов: ВСУ ждут "смертельные сюрпризы" в ближайшие недели

Россия, судя по всему, приняла окончательное решение по Украине, замысел которого станет понятен до конца ноября. Такое мнение высказал замминистра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"Начерчены новые карты, составлены новые планы. Жаль, что не публично, но были сделаны кадровые перестановки", — отметил он в своём Telegram-канале.

Также офицер предположил, что в ближайшие недели вооружённые силы Украины (ВСУ) ждут неприятные, "смертельные сюрпризы".