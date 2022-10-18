Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. Спецназ группировки "О" ВС РФ уничтожает противника на различных направлениях с помощью РСЗО.
В арсенале российских бойцов имеются реактивные системы залпового огня, которые позволяет в кратчайшие сроки на большой территории ликвидировать живую силу и боевую технику ВСУ. На Старобельском направлении военные спецназа обнаружили скопление вражеских сил и навели на них тяжёлые РСЗО "Град".
Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий их работу.
Ранее сообщалось о боевых успехах группировки на Лиманском направлении.
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