Залужный: наёмники трусливо "кинули" ВСУ под Херсоном

Украинская армия "укреплённая" не только иностранной техникой и оружием, но и наёмниками, не оставляет — пока — попыток наступления на Херсон. Все атаки, а их было уже 12, разбиваются о подразделения российских десантников, раз за разом превращающих в утиль и польские танки, и НАТОвские бронемашины.

Командование ВСУ уже нашло (или назначило?) виновников неудач. Как сообщает украинский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на "собственный источник в Офисе президента", Валерий Залужный "доложил в ОП о проблемах с высокой концентрацией наёмников (особенно польских) на ключевых направлениях".

Главком ВСУ в своей "докладной записке" отмечает, что "они (наёмники) были хороши для зачистки Харьковской области", потому что там они действовали в малых группах и "практически не встречали противостояния".

Сейчас же бравые наёмники массово отказываются штурмовать укрепрайоны, созданные российскими военными:

"Особенно остро проблема встала на Южным фронте, где в Николаеве для штурма Херсона собрали большую группу бойцов иностранных ЧВК — они отказываются выходить в открытое поле из-за постоянных ударов артиллерии", — цитирует "Резидент" слова Залужного.