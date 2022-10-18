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Бойцы 11-го полка НМ ДНР и "Сомали" атакуют ВСУ, наступая на Первомайское

Силовые структуры

Военный корреспондент Народной милиции ДНР Олег Никитин ведёт репортаж с окрестностей посёлка Пески на Первомайском направлении. С помощью беспилотников ведётся наблюдение за работой артиллерии 11-го полка НМ Донецкой Народной Республики и батальона "Сомали", которые занимаются зачисткой Первомайского.

Бойцы 11-го полка НМ ДНР и "Сомали" атакуют ВСУ, наступая на Первомайское

"Происходит накрытие артиллерийским огнём района сосредоточения сил противника. Работа ведётся грамотно — по разведанным целям. Ребята выдавливают противника на север, пытаются выровнять фланги и максимально отодвинуть противника от Донецка", — комментирует Никитин.

Проводится воздушная разведка при помощи оборудования. На ближней разведке выявляют движущуюся пехоту, а на глубинной — скопление сил и техники, поясняет офицер НМ ДНР с позывным "Ангара". Уничтожена боевая техника, укрытия и личный состав противника.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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