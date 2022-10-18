МО: ВС РФ отразили попытку прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Согласно сводке Министерства обороны РФ от 18 октября, ВС РФ пресекли попытку украинских войск прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении в районе населённого пункта Брускинское Херсонской области.

Российская артиллерия отразила атаку ВСУ. В результате подразделения противника были рассеяны и отброшены на прежние позиции.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", — говорят представители ведомства.

Ранее сообщалось о боевых успехах спецназа "О" ВС РФ на Старобельском направлении.