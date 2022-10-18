Согласно сводке Министерства обороны РФ от 18 октября, ВС РФ пресекли попытку украинских войск прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении в районе населённого пункта Брускинское Херсонской области.
Российская артиллерия отразила атаку ВСУ. В результате подразделения противника были рассеяны и отброшены на прежние позиции.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", — говорят представители ведомства.
Ранее сообщалось о боевых успехах спецназа "О" ВС РФ на Старобельском направлении.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.