Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что сегодня российские ВС продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по стратегическим инфраструктурным объектам Украины.
Все запланированные на сегодня объекты военного управления ВСУ, а также системы энергетики Украины и арсеналы с иностранным вооружением "отработаны" российскими ВКС — "все цели поражены".
В числе прочих целей ракетных ударов уничтожена станцию космической связи центра правительственной связи Украины, до сегодняшнего дня располагавшаяся в районе населенного пункта Палиевка в Одесской области.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.