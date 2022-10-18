Минобороны РФ: уничтожена станция космической связи ВСУ в Одесской области

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что сегодня российские ВС продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по стратегическим инфраструктурным объектам Украины.

Все запланированные на сегодня объекты военного управления ВСУ, а также системы энергетики Украины и арсеналы с иностранным вооружением "отработаны" российскими ВКС — "все цели поражены".

В числе прочих целей ракетных ударов уничтожена станцию космической связи центра правительственной связи Украины, до сегодняшнего дня располагавшаяся в районе населенного пункта Палиевка в Одесской области.