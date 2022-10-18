ВС РФ подавили активность украинских войск территориальной обороны в районе Юнаковской общины Сумского района. Именно с этого участка ВСУ сегодня вели обстрел приграничных посёлков Курской и Белгородской областей.
Продолжается нанесение ударов и по энергетическим объектам противника. Сегодня утром взрывы прогремели в Киеве, удар пришёлся по ТЭЦ-6 в Деснянском районе, в результате чего полностью уничтожены трансформаторная подстанция и хранилище топлива.
Прилёты по энергетическим объектам также зафиксированы в Житомире, Харькове и Ивано-Франковске. Сообщается об отключении электро- и водоснабжения в некоторых районах городов.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.