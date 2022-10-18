ВС РФ нанесли удары по войскам теробороны ВСУ в Сумской области

ВС РФ подавили активность украинских войск территориальной обороны в районе Юнаковской общины Сумского района. Именно с этого участка ВСУ сегодня вели обстрел приграничных посёлков Курской и Белгородской областей.

Продолжается нанесение ударов и по энергетическим объектам противника. Сегодня утром взрывы прогремели в Киеве, удар пришёлся по ТЭЦ-6 в Деснянском районе, в результате чего полностью уничтожены трансформаторная подстанция и хранилище топлива.

Прилёты по энергетическим объектам также зафиксированы в Житомире, Харькове и Ивано-Франковске. Сообщается об отключении электро- и водоснабжения в некоторых районах городов.