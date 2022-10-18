Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что до лета 2023 года киевский режим вернёт все территории, которые отошли к РФ.
Об этом сообщает телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Кирилл Буданов потерял связь с реальностью вещает по мартовским методичкам Арестовича: "В РФ осталось лишь 30 процентов от количества ракет, которое было до войны. А количество "Искандеров упало до 13 процентов", — в своём аккаунте мессенджера пишет Осташко.
По словам ведущего "Первого" канала, Буданов отметил, что от Российской Федерации начнут отделяться области, когда Украина выйдет на границы 1991 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.