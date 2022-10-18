Глава ГУР Украины Буданов заявил, что до лета ВСУ вернут все территории

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что до лета 2023 года киевский режим вернёт все территории, которые отошли к РФ.

Об этом сообщает телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Кирилл Буданов потерял связь с реальностью вещает по мартовским методичкам Арестовича: "В РФ осталось лишь 30 процентов от количества ракет, которое было до войны. А количество "Искандеров упало до 13 процентов", — в своём аккаунте мессенджера пишет Осташко.

По словам ведущего "Первого" канала, Буданов отметил, что от Российской Федерации начнут отделяться области, когда Украина выйдет на границы 1991 года.