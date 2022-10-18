Поддубный: с приходом генерала Суровикина начались позитивные изменения в СВО

Позитивные изменения в зоне проведения спецоперации отмечаются с назначением Сергея Суровикина на должность командующего. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный.

"После того, как Сергей Владимирович занял должность командующего группировкой сил и средств в зоне СВО, позитивные изменения также чувствуются в том смысле, что мы наблюдаем изменения в подходах к огневому поражению. Работали в районе Кременной-Сватово накануне и наблюдали, как действенно работает наша артиллерия совместно с разведчиками ЦВО, когда от выявления координат цели до огневого поражения проходит минуты 2. Это то, чего нам не хватает все месяцы военной операции", — сказал корреспондент в эфире "Вестей ФМ".

Однако пока противник сохраняет преимущество в численности армии. ВСУ спешат и делают ошибки, из-за которых и несут большие потери, заключил Поддубный.