Наёмники, воюющие на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ), начали отказываться идти в бой первыми. Об этом рассказал замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём-Telegram-канале.
Фронтовики отмечают один важный момент, заявил он. Огромные потери противника сказались на нём быстрее, чем ожидалось.
Украинские резервисты всё-таки уже в курсе больших потерь в рядах ВСУ и не хотят массово умирать, как раньше.
"Одновременно с этим, по данным радиоперехватов переговоров противника, на всех участках фронта иностранные наёмники всё чаще отказываются идти в бой первыми или проводить вылазки и разведки боем", — добавил Безсонов.
По его мнению, тенденция это отличная, но расслабляться не стоит, поскольку противник тоже адаптируется к любой ситуации на фронте и устраняет проблемные факторы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.