Безсонов: наёмники в рядах ВСУ всё чаще отказываются идти в бой первыми

Наёмники, воюющие на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ), начали отказываться идти в бой первыми. Об этом рассказал замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём-Telegram-канале.

Фронтовики отмечают один важный момент, заявил он. Огромные потери противника сказались на нём быстрее, чем ожидалось.

Украинские резервисты всё-таки уже в курсе больших потерь в рядах ВСУ и не хотят массово умирать, как раньше.

"Одновременно с этим, по данным радиоперехватов переговоров противника, на всех участках фронта иностранные наёмники всё чаще отказываются идти в бой первыми или проводить вылазки и разведки боем", — добавил Безсонов.

По его мнению, тенденция это отличная, но расслабляться не стоит, поскольку противник тоже адаптируется к любой ситуации на фронте и устраняет проблемные факторы.