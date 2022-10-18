Руководитель Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинской армии на посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе. По данным российского чиновника, солдаты ВСУ повредили два жилых дома.
Вместе с этим политик отметил, что пока спасатели не обнаружили пострадавших. Оперативные службы находятся на месте происшествия, сказал глава региона.
"Есть попадание снаряда в жилой дом", — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что армия Украины обстреляла населённые пункты в Курской и Белгородской областях.
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