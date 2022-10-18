Богомаз: при обстреле ВСУ посёлка в Брянской области в жилой дом попал снаряд

Руководитель Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинской армии на посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе. По данным российского чиновника, солдаты ВСУ повредили два жилых дома.

Вместе с этим политик отметил, что пока спасатели не обнаружили пострадавших. Оперативные службы находятся на месте происшествия, сказал глава региона.

"Есть попадание снаряда в жилой дом", — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что армия Украины обстреляла населённые пункты в Курской и Белгородской областях.