Решено создать из Херсона город-крепость и разгромить наступающие силы ВСУ

На Херсонском направлении якобы создадут большую группировку войск (до 150 тысяч "штыков"), снабдят техникой и артиллерией.

Об этом сообщает "Русская Весна" со ссылкой на инсайдеров. Издание отмечает, что данная версия заслуживает внимания.

Вместо выехавшего мирного населения город будут насыщать солдатами (от 100 до 150 тысяч). Издание добавляет, что Херсон может стать большой военной базой.

Причинами указывается два варианта.

Первый, это то, что Запад поставил задачу Киеву взять город любой ценой до G20 и выборов в США, дедлайн до Нового года. Киевская власть жалеть своих солдат не будет. Вот там и ожидают самые тяжёлые бои, к которым готовятся.

Второй вариант подразумевает в себе то, что Херсон станет уже базой для новой наступательной операции. Киев бросит все свои силы, наткнётся на крепость, а после серьёзных потерь получит встречный удар. Появится отличная возможность отрезать Николаевскую и Одесскую области с выходом на Приднестровье.