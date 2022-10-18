Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил, что каждые сутки Вооружённые силы Украины теряют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.
"Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия… Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего противника", — отметил генерал армии РФ.
Ранее Суровикин высоко оценил работу гиперзвуковых ракет "Кинжал" в ходе спецоперации. По его словам, эти ракеты хорошо себя показали, доказав, что могут преодолеть любую систему противовоздушной обороны противника.
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