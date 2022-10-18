Заместитель главы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов сообщает о провальном наступлении боевиков украинской армии на Херсонском направлении. ВС РФ отразили попытку прорыва, теперь ВСУ не имеют возможности наступать.
"Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской Земле, будут прибиты к русской Земле", — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.
Сообщается о крупной группировке ВСУ, которая пыталась наступать на Херсонском направлении. Авиация и артиллерия ВС РФ подавила атаку.
В руки военкорам "Русской весны" попали кровавые кадры. На видео видны территории, усеянные трупами и сожжённой техникой. По этическим и моральным соображениям мы не публикуем результат жестокого боя.
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