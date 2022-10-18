Очередное наступление ВСУ на Херсон окончилось для Киева кровавым провалом

Заместитель главы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов сообщает о провальном наступлении боевиков украинской армии на Херсонском направлении. ВС РФ отразили попытку прорыва, теперь ВСУ не имеют возможности наступать.

"Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской Земле, будут прибиты к русской Земле", — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.

Сообщается о крупной группировке ВСУ, которая пыталась наступать на Херсонском направлении. Авиация и артиллерия ВС РФ подавила атаку.

В руки военкорам "Русской весны" попали кровавые кадры. На видео видны территории, усеянные трупами и сожжённой техникой. По этическим и моральным соображениям мы не публикуем результат жестокого боя.