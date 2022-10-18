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Генштаб ВСУ: ВС России наступают от Белгорода и в Донбассе

Силовые структуры

Генштаб ВСУ предоставляет новую сводку на вечер 18 октября. Сообщается о наступлении ВС РФ в районах населённых пунктов Огурцово (граница Белгородской области), Марьинки и Белогоровки.

Российские войска ведут огонь по противнику. Было задействовано 4 иранских дрона-камикадзе "Герань-2" для уничтожения объектов инфраструктуры. Также зафиксированы 10 авиационных и 9 ракетных ударов, совершено 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по стратегически важным объектам в 10 населённых пунктах.

ВС России концентрируют силы на выходе к административным границам Донецкой области, удерживая занятые территории.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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