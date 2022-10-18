Генштаб ВСУ предоставляет новую сводку на вечер 18 октября. Сообщается о наступлении ВС РФ в районах населённых пунктов Огурцово (граница Белгородской области), Марьинки и Белогоровки.
Российские войска ведут огонь по противнику. Было задействовано 4 иранских дрона-камикадзе "Герань-2" для уничтожения объектов инфраструктуры. Также зафиксированы 10 авиационных и 9 ракетных ударов, совершено 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по стратегически важным объектам в 10 населённых пунктах.
ВС России концентрируют силы на выходе к административным границам Донецкой области, удерживая занятые территории.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.