Кадры уничтожения ЗРК С-300 ВСУ в Запорожье БПЛА-камикадзе "Ланцет" ВС РФ

На днях в Сети появилось видео уничтожения зенитной пусковой установки в Запорожье. Однако многие пользователи посчитали, что ВС РФ уничтожили макет, а не реальные цели. Военкоры "Русской весны" показывают полную версию ролика из зоны спецоперации специально для сомневающихся.

"Ланцет" уничтожает противника

Как сообщает источник, разведка обнаружила месторасположение дивизиона С-300 на Запорожском направлении. Два дрона-камикадзе "Ланцет" были выпущены по целям ВСУ. Первый ликвидировал машину зенитно-ракетного комплекса, испугав экипаж второго комплекса. Вторым беспилотником была поражена вторая пусковая установка, которая была спрятана.

Дроны-камикадзе "Ланцет" и "Герань-2" значительно усложняют положение ВСУ на фронте.