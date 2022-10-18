На днях в Сети появилось видео уничтожения зенитной пусковой установки в Запорожье. Однако многие пользователи посчитали, что ВС РФ уничтожили макет, а не реальные цели. Военкоры "Русской весны" показывают полную версию ролика из зоны спецоперации специально для сомневающихся.
Как сообщает источник, разведка обнаружила месторасположение дивизиона С-300 на Запорожском направлении. Два дрона-камикадзе "Ланцет" были выпущены по целям ВСУ. Первый ликвидировал машину зенитно-ракетного комплекса, испугав экипаж второго комплекса. Вторым беспилотником была поражена вторая пусковая установка, которая была спрятана.
Дроны-камикадзе "Ланцет" и "Герань-2" значительно усложняют положение ВСУ на фронте.
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