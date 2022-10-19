Пленный офицер ВСУ: наёмников переодевают в украинскую форму

Чтобы иностранные наёмники не выделялись в составе группы ВСУ, их переодевают в украинскую форму, заявил пленный майор спецназа Незалежной Руслан Груздь.

"Возможно, у них только своё вооружение. Я мельком видел их (наёмников. — Прим. ред.), берут наш "пиксель", чтобы не отличаться", — пояснил боевик РИА Новости.

По его словам, так иностранца тяжелее отличить на поле боя. При этом Груздь подчеркнул, что якобы отдельных батальонов, в которых воюют только наёмники, нет.