Чтобы иностранные наёмники не выделялись в составе группы ВСУ, их переодевают в украинскую форму, заявил пленный майор спецназа Незалежной Руслан Груздь.
"Возможно, у них только своё вооружение. Я мельком видел их (наёмников. — Прим. ред.), берут наш "пиксель", чтобы не отличаться", — пояснил боевик РИА Новости.
По его словам, так иностранца тяжелее отличить на поле боя. При этом Груздь подчеркнул, что якобы отдельных батальонов, в которых воюют только наёмники, нет.
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