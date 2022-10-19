На Украине решили переименовать улицу Степана Бандеры* из-за России

Сельсовет посёлка Тывров Винницкой области заявил, что переименовывает улицу Степана Бандеры* в Логанскую. Как пояснили в администрации, действуют они в соответствии с "рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка".

Кроме того, по мнению инициаторов, Бандера* связывает Украину и Россию.

"В связи с агрессией России против Украины переименовать топонимы населенных пунктов, связанные со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР", — говорится в указе на переименование.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).