Сельсовет посёлка Тывров Винницкой области заявил, что переименовывает улицу Степана Бандеры* в Логанскую. Как пояснили в администрации, действуют они в соответствии с "рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка".
Кроме того, по мнению инициаторов, Бандера* связывает Украину и Россию.
"В связи с агрессией России против Украины переименовать топонимы населенных пунктов, связанные со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР", — говорится в указе на переименование.
*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).
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