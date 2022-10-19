Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что вскоре ВСУ "вынесут вперёд ногами" российскую армию. Кроме того, он уверен, что ни о каких переговорах с Москвой не может быть и речи, в том числе и лично с лидером РФ Владимиром Путиным.
Как подчеркнул Арестович, Запад начал действовать "более решительно" в отношении военной поддержки Киева.
"Запад начал реагировать решительнее. В течение пары недель мы должны защититься от дронов и ракет. А дальше будет ясно с остальной помощью. На любой из их гайдов мы найдём решение и вынесем путинскую армию вперёд ногами", — заявил представитель Киева.
При этом Арестович подчеркнул, что якобы не только Украина, но другие страны не готовы к переговорам с российским президентом.
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