Аналитик Двинский: в ответ на подрыв Каховской ГЭС РФ может затопить весь Киев

Подрыв Каховской ГЭС приведёт к экологической катастрофе, заявил Экономический обозреватель Константин Двинский. По его словам, в случае теракта под водой окажутся порядка 50 тысяч человек.

Двинский уточнил, что если киевский режим решится ударить по гидроэлектростанции, масштабного потопа не миновать.

"Сброс воды будет осуществляться на протяжении нескольких дней. Масштабные площади уйдут под воду. В зоне экологической катастрофы окажется порядка 50 тысяч человек", — пояснил Двинский.

По его словам, в ответ Россия будет иметь полное право ударить по Киевской ГЭС и тогда столица Украины уйдёт под воду.