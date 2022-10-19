ВСУ попытались обстрелять Херсон, российской системой ПВО сбиты пять ракет

Националисты киевского режима предприняли попытку обстрела Херсона.

Российские системы противовоздушной обороны сбили пять ракет ВСУ.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры также отметили, что сейчас с правобережной части Херсона идёт эвакуация мирного населения.

Напомним, накануне командующий СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что дальнейшие действия в городе будут зависеть от складывающейся ситуации, и не исключается принятие непростых решений.