Националисты киевского режима предприняли попытку обстрела Херсона.
Российские системы противовоздушной обороны сбили пять ракет ВСУ.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры также отметили, что сейчас с правобережной части Херсона идёт эвакуация мирного населения.
Напомним, накануне командующий СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что дальнейшие действия в городе будут зависеть от складывающейся ситуации, и не исключается принятие непростых решений.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.